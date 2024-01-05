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Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında Edirne kısmı haziranda bitiyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı değerlendirme toplantısında sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde devam eden hızlı tren inşaatında Edirne şehir kısmının haziran ayına kadar bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 11:29, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:30
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Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında Edirne kısmı haziranda bitiyor

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor. Tunca Nehri'nin kenarına yapılan 680 metre uzunluğundaki viyadüğün fiziki çalışmalarının Haziran ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, hızlı tren inşaatın şehir kısmını fiziki olarak şehir merkezini bitirilmesinin planladığını belirtti.

Hızlı trenle İstanbul'dan Edirne'ye 1 saat 35 dakikada gidilecek

Yapımına Haziran 2019'da başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 90'ı geçti, yaklaşık 80 kilometrelik ray serildi. Çift hatlı projede 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunuyor. Projenin Edirne şehir merkezindeki çalışmaları çerçevesinde ekipler, köprüyol inşasını önümüzdeki Haziran ayında bitirmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya kadar düşerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süresi, yolcu trenleri için 1 saat 35 dakikaya düşecek.

Edirne Valilik Toplantı Salonu'nda şehir genelindeki değerlendirmelerle ilgili konuşan Vali Sezer, Projenin Edirne kısmında bulunan yaklaşık 2 kilometrelik alanı bulunan ve 680 metrelik köprüyol inşaatının fiziki kısmının önümüzdeki Haziran ayına kadar bitirilmesi konusunda yüklenici firma ile görüştüklerini ifade etti.

"Edirne kısmı haziranda bitiyor"

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bu yıl Haziran ayına kadar Edirne bölümünü bitirmeyi düşünüyoruz. Firma ile yapılan görüşmelerde büyük bir şekilde en azından fiziki olarak Edirne bölümünde bitirmeyi planladıklarını söylediler. Edirne'nin dışındaki diğer alanları bilmiyorum ama çok hızlı bir çalışma yapıyor yüklenici firma. Biz de özellikle Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nin alt kısmında bulunan o enkazın bir an önce kalkmasını istiyoruz. Çünkü özellikle yaz aylarında daha fazla trafik ve insan sirkülasyonu olacak. Firmayla üste yüklenici firmayla görüşmemizde o şekilde yani bu sene içerisinde bizim Edirne bölümünü en azından şey çalışmayı yürüyecektir" dedi.

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