Maaş Robotunda yapılan güncellemeler: Yazı İşleri Müdürleri, Sosyolog vs.

Memurlar.net maaş robotunda yer alan maaş katsayılarının yüzde 49,25 oranında artırıldığını daha önce açıklamıştık.

Ziyaretçilerimizden gelen geri dönüşler doğrultusunda bazı maaş kalemlerinde düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemeler şu şekildedir:

1- Programcı kadrosunda bulunanların ek ödemesi 2024'ten itibaren 5 puan artırıldı. (Teknik hizmetler sınıfında yer aldıklarından dolayı)

2- Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesörlerin "Eğitim Öğretim Ödeneği" 2024 yılından itibaren 1 kat artırımlı ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

3- Sağlık Bakanlığı dışında kalan Sosyolog ve Sosyal Çalışmacı kadrosunda çalışanların ek ödeme puanları 7. dönem toplu sözleşmedeki hükümlere göre artırılmıştır.

4- Tayin bedeli katsayısı 2024'ten itibaren 2100'den 2400'e çıkarılmıştır. (Bu düzenleme bütçe kanununda yer alıyor)

5- Memurlar.net maaş robotunda Yazı İşleri Müdürleri ve İcra Müdürlerinin özel hizmet tazminatlarını 2024 başından geçerli olmak üzere 20 puan artırmıştık. Ancak 7. dönem toplu sözleşmede yer alan hükmün Yazı İşleri Müdürleri, İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının kapsamadığını değerlendiriyoruz. 7. dönem toplu sözleşmenin 55. maddesi, zam tazminat kararnamesinin II sayılı cetvelin A-7 ve alt grupları ile G bölümünü kapsamaktadır. Yazı İşleri müdürleri, İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcıları, zam tazminat kararnamesinin "F- Adalet Hizmetleri tazminatı" bölümündedir.

7- Arama Kurtarma Teknisyenlerinin "Ek ödemeleri" 2024 başından itibaren 5 puan artırılmıştır

8- Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilinin 2023 yılındaki ek tazminatları maaş robotuna yansıtılmıştır.

9- Sözleşmeli Koruma ve Güvenliklerin Ek ödemeleri artırılmıştır.

10- Gelir uzmanları ve yardımcılarının Özel Hizmet Tazminatları artırılmıştır.

11- Murakıpların Özel Hizmet Tazminatları 2024'ten geçerli olmak üzere 15 puan artırılmıştır

12- Denizcilik Sürvey Mühendisinin Ek ödemesi 2015'ten geçerli olmak üzere 100 puan artırılmıştır

13- Hakim maaşında 14 günlük maaş farkı sorunu çözülmüştür.

14- İcra Memurlarının "özel hizmet tazminatları" artırıldı

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