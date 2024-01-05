Şırnak-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yolda çalışmalar devam ediyor.

Karayolları ekiplerince bölgede iş makinesi ile yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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