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Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorundayız. Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 13:50, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:49
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Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız

Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 5'incisi bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuştu.

Çalışma hayatının farklı boyutunun olduğunu belirten Işıkhan, bu dinamik süreç içinde sosyal diyaloğun önemine dikkati çekti.

Asgari ücrete geçen yıl temmuz ayında yapılan ara zamda ve yıl sonunda belirlenen yeni asgari ücrette sosyal diyalog süreçlerini yürüttüklerini ifade eden Işıkhan, çalışanların satın alma gücünün korunması açısından asgari ücretin önemli olduğunu dile getirdi.

Asgari ücret işveren desteğini 500 liradan 700 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, her zaman işçi ve işveren kesiminin yanında olduklarını söyledi.

Çalışma hayatının mevcut sorunlarını çözmek ve gelecekte oluşacak sorunları öngörmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Aksi takdirde Bakanlık olarak çağdaş bir endüstri ilişkisini kuramayız. Bunun için de hem işçilerimizin hem işverenlerimizin yaşadığı sorunları anında ve çok kısa bir süre içerisinde çözme çabasında olduk" diye konuştu.

"Deprem bölgesinde çalışma hayatı normale dönecek"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde çalışma hayatının eski durumuna gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Işıkhan, "Konutlar, önce teslim edilecek. Konuttan sonra iş yerleri ve atölyelerin inşası ve onarımıyla deprem bölgesindeki çalışma hayatının eski haline getirilmesi ivme kazanacak" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, deprem bölgesi başta olmak üzere ülke genelindeki nitelikli eleman talebine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İş gücünde Türkiye tarihinden önemli bir noktadayız ancak belirli alanlarda ve mesleklerde bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yabancı iş gücünün gelip çalışması noktasında çok büyük bir mesafe aldık. Salgın sürecinin ardından iş gücünü tutamıyorsunuz, uluslararası rekabetçi bir sistem içerisinde farklı çalışanların ve farklı çalışma biçimlerinin olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Bakanlık olarak buna ayak uydurmak ve yasal mevzuatı gerçekleştirmek zorundayız."

"Kadın ve gençlere yönelik sosyal politikalara ihtiyacımız var"

Işıkhan, çalışma hayatının dinamikleri içindeki sivil toplum kuruluşları ve tüketici gruplarının toplumsal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almaları konusunda destekleyici olacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kadın ve gençlere yönelik birtakım sosyal politika araçlarına da ihtiyacımız var. Bakanlık olarak burada amacımız istihdamı artırmak. Sosyal güvenlik, geleceği planlamak ve öngörmek demektir. Genel Sağlık Sigortası ile nüfusumuzun yaklaşık yüzde 100'ü sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Evde sağlık ve evde bakım hizmetleri de yine çok önemli sosyal politika araçları. Bunlar, hepimizin ihtiyacı olan konu başlıkları. Nüfusumuz yaşlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vaadi olan Yaşlılık Sigortası'nı da orta vadeli bir dönem içerisinde hayata geçirmek zorundayız. Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Amacımız, burada vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek."

Yaşlı nüfusun istihdamda yer almasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Işıkhan, söz konusu nüfus gruplarının karşılaşabileceği sorunları öngörmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Bakan Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğine de büyük önem verdiklerini dile getirerek, kayıt dışı istihdamla mücadelenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.

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