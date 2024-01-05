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Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Manisa arası seyahat süresi 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yüzde 62,9 ilerleme sağladık" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 13:58, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:58
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Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak

Bakan Uraloğlu, yeni yılın ilk il ziyaretini gerçekleştirmek için gittiği Manisa'da, yapımı devam eden önemli karayolu projelerinden biri olan 'Akhisar - Gördes Yolu Projesi'nin şantiyesine giderek, projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldı.

Ankara-İzmir hızlı tren çalışmalarını da yerinde inceleyen Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

"Hızlı tren projesinde yüzde 62,9 ilerleme sağladık"

Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, "Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladık. Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla sürüyor" dedi.

Proje tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşeceğini belirten Uraloğlu, "Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 54,4 kilometre uzunluğundaki Akhisar-Gördes yolunun proje bedelinin 815 milyon lira olduğunu söyledi.

"Zamandan ve akaryakıttan 105 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Projenin tamamlanmasıyla; Manisa'nın kuzeyinde yer alan ilçeler arasındaki ulaşım standardını yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanının doğacağını belirten Uraloğlu, "Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Manisa'ya 92 milyarlık yatırım yaptık"

21 yılda Manisa'yı bölgesinin lider ülkelerinden birine dönüştürdüklerine dikkati çeken Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

"Akhisar-gördes yolunu 2025'te hizmete açacağız"

Projede yaşanan hukuki süreçlerden dolayı istenilen seviyeye gelemediklerini belirten Uraloğlu,"Proje bedeli 815 milyon lira olan toplam uzunluğu 54,4 kilometrelik yolumuzu inşa ediyoruz. 2022 yılı Ekim ayında yeni yüklenicimiz ile sözleşme imzalayarak iş yeri teslimini gerçekleştirdik. Yolun 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. An itibarı ile bütün üretim tesislerini kurduk, gerekli bütün makineleri işyerine getirdik. Bundan sonra hızla çalışacağız. Yolumuzu 2025 yılında hizmete açacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

'Gediz köprülü kavşağı' hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak

Manisa Otogar Farklı Seviyeli Kavşağında da incelemelerde bulunacağını belirten Uraloğlu, "Kısa adıyla Gediz Köprülü Kavşağımız; Manisa-Akhisar-Balıkesir-Bursa-İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa-İzmir Yolu ve Manisa-Turgutlu-Uşak Yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve söz konusu güzergahlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkanı da sunmuş olacağız" diye konuştu.

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