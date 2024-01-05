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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yıldız Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Yıldız Camisi'nde kıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 14:18, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yıldız Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan, cuma namazı için Yıldız Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geçti.

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