Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şeyhli Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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