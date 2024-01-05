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Sosyal medya fenomeni Talu çifti tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 15:17, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:19
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Sosyal medya fenomeni Talu çifti tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Talu çifti "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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