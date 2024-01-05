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Türkiye Kamu-Sen Başkanı Kahveci: Şikayet etmedik, çözüm ürettik

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu personel sisteminin sorunlarını yakından takip ettiklerini, çözüme kavuşturulması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 16:14, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:32
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Türkiye Kamu-Sen Başkanı Kahveci: Şikayet etmedik, çözüm ürettik

Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş Şube Başkanları İstişare Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Kamu-Sen'e hep göz bebekleri gibi baktıklarını ve hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kamu-Sen'in hak ararken dökmeden, yıkmadan, kırmadan mücadele ettiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Şimdi Atatürkçülük modadır, her sıkışan Atatürk'e bir başvurur. Atatürk esnafları vardır, bu Atatürk esnafları kol kola girdiği siyasi partinin kendisine 'Mustafa Kemal'in itleri' demesine rağmen 'Ben Atatürkçüyüm' der. Atatürk'ü bir lastik gibi herkes bir yere çekiyor. Ama bize göre Atatürkçülük nedir? Atatürk bize ne bırakmıştır, ne nasihat etmiştir? Atatürk'ün Türk gençliğine mesajı nedir? 'Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.' Atatürkçülük budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmaktır, yükseltmektir. Yıkmaya çalışmak, yıkmaya çalışanlarla beraber yol yürümek değildir."

Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen'in Atatürkçü olduğunu, kendisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltmeye adadığını ifade etti.

- Yıldırım, yerel seçimler için destek istedi

MHP'nin Kamu-Sen'i daima kucakladığını, her zaman üyelerinin yanında olduğunu söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyemize üyeliğinden dolayı herhangi bir baskı yapan, mobbing uygulayan, herhangi bir değişik hal ve hareket içerisine girenin 'alnını karışlarız' dedik ve karışlarız. Biz ülkücüden, Kamu-Sen'den, Kamu-Sen'in üyesinden vazgeçmeyiz. Hiç kimse sanmasın ki bu Kamu-Sen'in üyesinin sahibi yok, Kamu-Sen'in üyesinin sahibi önce Allah, sonra Milliyetçi Hareket Partisidir."

Yıldırım, Türkiye'de bu yıl bir yerel seçim yapılacağını hatırlatarak Cumhur İttifakı olarak seçime hazırlandıklarını bildirdi.

Aday belirleme noktasında görüşmelerin tamamlandığını ifade eden Yıldırım, "22 ilde yarışılacak, diğer büyükşehir ve şehirlerde ittifaklar yer alacak. MHP'nin desteklendiği, MHP'nin desteklediği yerler var." dedi.

Yıldırım, seçim için Kamu-Sen üyelerinden de destek istedi.

Millet İttifakı'nda ise ayrılmalar yaşandığını söyleyen Yıldırım, "İYİ Partinin kuruluş gayesi CHP'yi genelde ve yerelde iktidar etmektir. İYİ Parti CHP'nin milletvekili sayısını yükseltmiştir, genel başkanlarını da cumhurbaşkanı yapmaya çalışmıştır. Kimlerle kol kola girerek, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerle." diye konuştu.

- "Şikayet etmedik, çözüm ürettik"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu personel sisteminin sorunlarını yakından takip ettiklerini, çözüme kavuşturulması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şikayet etmek yerine çözüm üreten ve yol gösteren yöntemi benimsediklerini ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:

"Türk Yüzyılı'na uygun bir kamu yönetimini oluşturacak, nitelikli bir kamu istihdamı ve Türk Yüzyılı'nı omuzlarında yükseltecek, geleceğinden umutvar olan bir kamu çalışanı için Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı hedeflerine uygun bir zihniyet değişimi istiyoruz. Bu nedenle 'yeni personel rejimi, adil ücret sistemi ve geliştirilmiş toplu pazarlık düzeniyle Türk Yüzyılı'na damga vuralım.' diyor, bu tarihi misyonu benimsiyoruz."

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