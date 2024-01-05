Bozuk para sıkıntısını yazı asarak çözmeye çalıştılar

Marketler 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira bulmakta zorlanıyor. Yaşanan mağduriyetin ardından esnaflar bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Esnaflar marketlerin kapılarının önüne yazı asarak bozuk para sıkıntısını çözmeye çalıştı.

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