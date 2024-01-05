Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Evli çift hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, otobüs bekleyen ve evli olduğu öğrenilen çift ile yine kaldırımda bekleyen bir başka vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savrulurken, feci kazada evli çift olay yerinde hayatını kaybetti; kaldırımdaki diğer vatandaş ile otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin durakta bekleyen vatandaşlara hızlı bir şekilde çarpması ve metrelerce savrulması yer aldı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışması devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.