2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden açıklandı.

Adaylar sonuçlarını "https://rebus.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

Diğer yandan sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün "https://yyegm.meb.gov.tr" sayfasından daha sonra duyurulacak.