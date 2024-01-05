Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yaptı...Pilot hafif yaralı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Pilot hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 17:18, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:40
Saat 16.30 sıralarında Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattılar.