KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu-Sen'in İstişare Toplantısı'na katıldı

Antalya'da Mirage Park Resort'ta yapılan toplantı, Kıbrıs ile ilgili film gösterimi ile başladı. Ardından konuşmalar yapıldı.



-Tatar: "Artık Mavi Vatan çok daha güçlüdür"



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının başında toplantıya davet edilmekten duyduğu onuru dile getirdi.

KKTC'nin bağımsız ve özgür olarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Tatar, KKTC'nin arkasında 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın tarihi ile ilgili bilgi veren Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı, Türkiye'nin ise Kıbrıs Türk halkının garantörü olduğunu anlattı ve Avrupa Birliği'ni; Annan Planı'na "evet" diyen Kıbrıs Türk halkına danışmadan ve garantör ülke Türkiye dışlanarak Güney Kıbrıs'ı üye olarak aldığı gerekçesiyle eleştirdi.

1960'ta 1974'e kadar geçen süreçte Kıbrıs'ta katliamlar yaşandığını, 20 Temmuz 1974'te ise Mehmetçiğin adaya çıktığını belirten Tatar; şehitlere rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu.

Kıbrıs'ta bir destan yazıldığını ve bugün bağımsız bir devlet olan KKTC'nin TC ile birlikte ileride çok daha güçlü pozisyonda olacağına şüphesi olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Artık Mavi Vatan çok daha güçlüdür" dedi.

atar, "Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı bugünlerde mutludur, huzurludur" diyerek, halkın 1974'ten sonra kurulan düzende barış ve güvenlik içinde yaşadığını, Türk ordusunun ise adada barışın ve güvenliğin teminatı olduğunu söyledi.

Federasyon tezinin Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne düşüreceğini kaydeden Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün olmayacağı ve Türk askerinin adadan çekileceği bir Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkına yaşam olmadığını vurguladı ve çözümün ancak iki devletin iş birliğinde olabileceğini kaydetti.

Bugünlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle, elektrikte enterkonnekte sistem üzerinde çalışıldığını anımsatan Tatar, Güney Kıbrıs'ın bunu paylaşma konusunda cevap vermediğini de aktardı.



-"Ülkenin bekası için siyasi irademi bağımsızlık temelinde sürdüreceğim"



KKTC'nin yıllar içinde aşama aşama daha güzel yarınları yakalayacağına inanç belirten Tatar, KKTC'nin kalkınması için her yerde "KKTC'nin tanınma zamanının geldiğini ve izolasyonların son bulması gerektiğini" söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederken, Alparslan Türkeş'i de andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, ülkenin bekası için siyasi iradesini bağımsızlık temelinde sürdüreceğini de vurguladı.

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ise yıllarca Kıbrıs davasına sahip çıktıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin KKTC'nin arkasında dağ gibi durduğunu söyledi ve Tatar ile Kıbrıs davasının emin ellerde olduğunu vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da söz alarak, Kıbrıs davasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir zaman taviz vermediğini ve vermeyeceğini kaydetti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise, Kıbrıs'ın Akdeniz'deki öneminden bahsederek, daha uzun yıllar KKTC'nin hür olarak yaşayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından hediye takdimlerinde bulunuldu.