Mali ve sosyal haklar genelgesi yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü 05/01/2024 tarihli yazısı ile mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı.

Aylık ve ücretlerin hesaplanması genelge uyarınca gerçekleştirilecek olup, 01/012024 - 14/01/2024 tarihleri arasındaki fark tutarları da hesaplanmalarının ardından ödenecek.