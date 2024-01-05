BM: 7 Ekim'in ardından Gazze ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, insani yardım topluluğunun 2 milyon insana yardım ulaştırmaya çalıştığını belirterek, "Bunu kendi personelleri öldürülürken yapmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Griffiths, "Korkunç 7 Ekim saldırılarının ardından geçen 3 ayda Gazze ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü." ifadesini kullandı.

Gazze'de iletişim sıkıntısının sürdüğünü, yolların zarar gördüğünü ve konvoyların hedef alındığını anımsatan Griffiths, aynı zamanda insanların yaşaması için kilit olan ticari tedarikin hemen hemen hiç olmadığını vurguladı.

Griffiths, Gazze'nin yaşanmaz bir hale geldiğini, insanların dünya izlerken günlük olarak canlarına yönelik tehditlerle mücadele ettiğini aktardı.

Şiddetin farklılıkları gidermediğine dikkati çeken Griffiths, tutkuları daha fazla tetiklediğini ve daha tehlikeli nesillere yol açtığının altını çizdi.

Savaşın acilen sonlandırılması gerektiğini, "90 gündür yaşanan cehennem ve insanlığın temel ilkelerine yönelik saldırıların" unutulmayacağını belirten Griffiths, "Bu savaş hiç başlamamalıydı ve artık çoktan sona ermeli." değerlendirmesinde bulundu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.