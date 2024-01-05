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Teknoloji mağazasında 2.5 milyonluk vurgun: Mağaza çalışanı tutuklandı

Karabük'te bir teknoloji mağazasından 2 milyon 537 bin 894 liralık ürün aldığı tespit edilen mağaza çalışanı tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 21:54, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 21:55
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Teknoloji mağazasında 2.5 milyonluk vurgun: Mağaza çalışanı tutuklandı

Olay, Kemal Güneş Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan teknoloji mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, üç müşteri, mağazanın satış elemanından çeşitli marka ve modelde birer adet cep telefonu satın aldıklarını ve ödemeyi mağaza satış elemanına yaptıklarını, satış elemanının satın aldıkları cep telefonlarının depoda olmadığını kendilerine bildirdiğini, daha sonra kendileriyle cep telefonları için herhangi bir personel ya da müşteri hizmetlerinin irtibata geçmemesi üzerine aynı mağazaya giderek mağaza müdürü ile görüştü. Mağdur şahıslar, mağazada müdürü ile görüştüklerinde böyle bir işlemden haberdar olmadığını belirtmesi üzerine şikayette bulundu.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağaza müdürü H.K.'nın ifadesini alırken, depoda yapılan sayımda mağaza çalışanı olan B.S.B. isimli şahsın 83 parça cep telefonu, televizyon, klavye kulaklık ve benzeri toplam değeri 2 milyon 537 bin 894 TL tutarındaki dijital satış malzemelerini aldığı olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda B.S.B., evinde gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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