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Kendisini 'polis' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, telefonda kendini "polis" olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 22:17, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:28
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Kendisini 'polis' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Kent merkezinde yaşayan ve anne-oğul oldukları öğrenilen A.O.G. ile V.A.G, kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişinin "hakkınızda terör soruşturması var" diyerek ziynet eşyaları ve bir miktarı nakit toplam 1 milyon lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polisi arayarak yardım istedi.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin F.Y. (22) olduğunu ve Şanlıurfa'ya kaçtığını tespit etti.

Şanlıurfa'da yapılan operasyonla, olayda kullandığı telefonla yakalanarak Kahramanmaraş'a getirilen şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti.

Şüphelinin yapılan araştırmada aynı yöntemle son 6 ayda Denizli ve Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 farklı ailenin yaklaşık 2 milyon lirasını dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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