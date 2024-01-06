6 Ocak 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
6 Ocak 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Baltan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yavuz Selim KIRAN atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir POLAT atanmıştır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci. 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail YÜKSEK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih EKERCİN atanmıştır.
5 Ocak 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI