6 Ocak 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Baltan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yavuz Selim KIRAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir POLAT atanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci. 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail YÜKSEK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih EKERCİN atanmıştır.

5 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI