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Mossad ajanı vaaz vermiş

MİT ve Emniyet'in deşifre ettiği Mossad casuslarının önceki gün yayınlanan görüntüleri "ajanlık"la ilgili birçok ezberi bozdu. Kadın casuslar başörtülüyken aksakallı bir adam dikkat çekmişti. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre Suriye uyruklu S.T. geçen yıl Hatay Kırıkhan'da camide namaz sonrası vaaz bile vermiş.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 07:11, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 07:56
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Mossad ajanı vaaz vermiş

MİT ve Emniyet'in deşifre ettiği 34 Mossad casusunun önceki gün yayınlanan görüntüleri "ajanlık"la ilgili birçok ezberi bozdu. Kadın casuslar başörtülüyken, sakallı bir yaşlı adam ise dikkat çekmişti. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre İsrail istihbaratına çalışan Suriyeli S.T, geçen yıl Hatay Kırıkhan'da camide namaz sonrası vaaz vermiş. S.T'nin Kırıkhan'daki faaliyetleri, gözaltı fotoğraflarının medyaya yansımasıyla ortaya çıktı.

2-3 DEFA SOHBETİNE KATILDIM

Kırıkhan'da yaşayan M.E.Ç, Suriyeli S.T'yi hemen tanıdı. Yeni Şafak'a konuşan M.E.Ç. Kırıkhan'daki camilerin çoğunun depremde ağır hasar aldığını, çok az sayıda hafif hasarlı cami kaldığını söyledi. M.E.Ç. şu bilgileri verdi: "İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan'da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım."

GECE CAMİDE KALIYORLARDI

"Depremzedelere yardım geldiklerini söylüyorlardı. Gece de camide yatıyorlardı. O günlerde insanları çoğu zaten çadırda, hafif hasarlı binalarda ve camilerde kaldığı için de kimse bu durumu yadırgamıyordu. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum ama akşam camide ayet, hadislerden bahsediyordu." M.E.Ç. adamın adını ise bilmediğini söyledi.

MANEVİ DESTEK VERİYORMUŞ!

Adını vermek istemeyen bir Kırıkhanlı ise Suriyeli S.T'nin kendilerine Diyarbakır'dan geldikleri bilgisini verdiğini bildirdi: "Tüm deprem bölgelerini dolaşıp manevi destek veriyorlarmış. Şüpheli davranışlarını görmedim, hadis ağırlıklı sohbetler yapıyordu. Aslında önce başka camiye gitmişler ancak cami ağır hasarlı olduğu için İki Işıklı Camii'ne gelmişler. 5 gün kaldılar camide."

15 şüpheli tutuklandı

Savcılık hakkında işlem yapılan 46 şüpheliden gözaltına alınan 34'ünün işlemlerini tamamladı. 26 şüpheli, TCK'nın 328. Maddesi'nde düzenlenen "Askeri ve siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 11 kişi Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geri kalan 8 şüpheli ise sınır dışı edilme işlemleri için ilgili Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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