Deprem illerinde adaylar netleşti, AK Parti yarın açıklayacak

AK Parti'nin, İstanbul, Kocaeli ve Bursa dahil, 28 ilde belediye başkan adayları yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek toplantı ile açıklanacak. AK Parti kulislerinde, 6 Şubat depreminin etkilediği illerden birçoğunun adayının büyük oranda netleştiği konuşuluyor. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdağan'ın, Adana'da eski İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın, Hatay'da İl Başkanı Mehmet Öntürk'ün, Elazığ ve Gaziantep'te mevcut başkanlar Şahin Şerifoğlulları ve Fatma Şahin'in aday gösterileceği belirtiliyor.

Diğer büyükşehirlerin birçoğunda da aday isimlerinin büyük oranda belirlendiği ifade ediliyor. Mevcut başkanlardan Konya'da Uğur İbrahim Atalay, Balıkesir'de Yücel Yılmaz ve Denizli'de Osman Zolan ile yola devam edilmesi bekleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirttiği için parti teşkilatından tepki gören ve görevinden istifa eden eski Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in aday gösterileceği iddia ediliyor.

Muğla'da da adaylık için sürpriz bir ismin adı geçiyor. Eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Rüstem Keleş, Yusuf Alemdar ve Rıdvan Duran isimleri konuşuluyor. Çanakkale için de Jülide İskenderoğlu ismi konuşuluyor. AK Parti kaynakları bazı illerde anketlerin devam ettiğini, son gelen güncel verilere göre aday isimlerinin değişebileceğini belirtiyor.

EMRAH ÖZCAN