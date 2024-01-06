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Belediyeye sokak havyanı bütçesi

Sokak hayvanları sorununu çözmek için üç bakanlığın çalışması sürüyor. Gündemdeki çözüm önerileri şu şekilde: Belediyelerin inisiyatifi ve sorumluluğu artacak. Kısırlaştırma seferberliği ilan edilecek. Böylece sokak hayvanlarının 6-7 yıl içerisinde azalması bekleniyor. Saldırgan hayvanın uyutulup uyutulmayacağına da belediye karar verecek. Belediyelere sokak köpekleri için ek bütçe sağlanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 08:04, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 08:02
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Belediyeye sokak havyanı bütçesi

Adalet, Tarım ve Çevre Bakanlıkları sokak hayvanları sorununa çözüm için harekete geçti. Bu kapsamda projelerle belediyelerin sorumlulukları artırılması, sokak hayvanları için kısırlaştırma seferberliği ilan edilmesi olası seçenekler arasında. Seferberlik ile birlikte sokak hayvanları teker teker toplanıp kısırlaştırılacak. Kısırlaştırılan hayvanlar yeniden alındıkları bölgeye bırakılacak. Türkiye genelinde yapılacak bu seferberlik ile sokak hayvanlarının 6-7 yıl içerisinde azalması ve hayvanlarla ilgili yaşanan sorunların en aza indirgenmesi hedefleniyor. Sokak hayvanları ile ilgili yapılan taslak çalışmada inisiyatifin belediyelere bırakılması bekleniyor. Yapılan çalışmalar arasında en muhtemel bütçe çalışması da belediyelere hayvanların toplanması ve kısırlaştırılması için ek bir bütçe verilmesi öneriler arasında. Türkiye'de halihazırda 4-4,5 milyon arasında sokak köpeği bulunduğu tahmin ediliyor.

Okul dönüşünde köpekler saldırdı

Erzurum'un Tekman ilçesinde okuldan dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ela Sarıtaş yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Sarıtaş'ın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. Baba Yunus Sarıtaş, köpeklerin saldırısında kızının kulağından küçük bir parçanın koptuğunu söyledi. Sarıtaş, "Kızım okuldan gelirken yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ben koştum ama yetişemedim, oradaki vatandaşlar kızımı köpeklerin elinden kurtardı. Kızım başından, sırtından, kulağından, karnından ve kalçasından yaralandı. Kızım ölümden döndü. Kafasında derin bir yara vardı. Köpek ısırması olduğu için dikiş atılmadı, farklı bir müdahale yöntemi kullanıldı. Henüz kuduz teşhisi konulmadı. Sorumlulardan şikayetçiyim." dedi.

Ali Kürşat Büyükada

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