Aparttaki öğrenciye oy kolaylığı

YSK, hafta içinde yaptığı toplantıda önemli bir karara imza attı. Bulunduğu bölgede yurt olmayan öğrenciler oy kullanma sıkıntısı yaşıyordu. Öğrenciler kayıtlı olmadıkları için ailelerinin bulunduğu seçim çevrelerinde oy kullanma hakkına sahip oluyordu. Kurula gelen şikayetleri değerlendiren YSK bu soruna çözüm buldu. Bulunduğu yerde yurt olmayan öğrenciler, kira sözleşmesi ya da öğrenci belgesi ile birlikte seçmen kaydı yapılması için ilçe seçim kurullarına başvuracak. Kararı ilgili ilçe seçim kurulu verecek.

ASKI SÜRESİNCE TAŞIMA

Yalnızca örgün öğretimde eğitim gören öğrencilerin yararlanacağı uygulama ile söz konusu öğrenciler yerleşim yeri adreslerini başka ilçelere de taşıyabilecek. Elektrik, su abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgelerle seçmen kaydının askı süreci içerisinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvurarak ikametini değiştirebilecek.

NUR BANU ARAS