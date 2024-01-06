Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!

Müstehcen yayınlar yapılmasıyla gündeme gelen ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na çağrılarak milletvekillerinin sorularını cevaplayan TikTok heyetinin, bazı sorulara verdiği yazılı cevaplar Meclis'e gönderildi. Tiktok yetkilileri tarafından, yetişkin olmayan kullanıcıların cinsellik içeren içeriklere erişimi konusundaki soruya "TikTok Topluluk Kuralları çıplaklığa, pornografiye veya müstehcen içeriğe platformumuzda tavizsiz izin vermediğimiz konusunda açık ve nettir" açıklaması yapıldı.

TikTok yetkilileri; ateşli ve patlayıcı silahların ticaretine veya bunları güvenli veya uygun olmayan bir ortamda kullanma eylemlerinin gösterildiği veya teşvik edildiği içeriklere izin verilmediğini de aktardı. Platformdaki içerikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin silahları, mevzileri veya operasyonel konumları sergileniyorsa kanunlara uygun şekilde işlem yapabilmesi için 'içerikleri bildirin' çağrısında bulundu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ