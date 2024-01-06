2 tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada, Halil Akay olay yerinde hayatını kaybetti, diğer tırda bulunan ağır yaralı Halil Alkan ve Faruk Alkan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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