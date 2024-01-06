Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 6 zanlı adliyede

Kasım ayında en çok altını MB satın aldı
Kasım ayında en çok altını MB satın aldı
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
Halka arzlar durdu: Borsadan 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı
Halka arzlar durdu: Borsadan 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!
Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!
En düşük emekli aylığında iki formül masada
En düşük emekli aylığında iki formül masada
Yenişafak: ENAG'a göre pirinç 122 lira, benzin 60 lira
Yenişafak: ENAG'a göre pirinç 122 lira, benzin 60 lira
Eğitimde Harezmi modeli: Bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Eğitimde Harezmi modeli: Bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
'Biri kamyonun sağında biri solunda, aralarında 10 bin TL ücret farkı var'
'Biri kamyonun sağında biri solunda, aralarında 10 bin TL ücret farkı var'
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır
'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı
'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı
Emekliye ek zam gündemde
Emekliye ek zam gündemde
Dolar 30 TL'ye gidiyor
Dolar 30 TL'ye gidiyor
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 6 zanlı adliyede

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan kuyumcunun aralarında olduğu 6 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 10:57, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:02
Yazdır
Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 6 zanlı adliyede

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuyumcu Ahmet Ö. ile diğer 5 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polisin güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne götürüldü.

Ahmet Ö'nün, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, 3 yıl önce işleri bozulduğunda yüksek faizle borç aldığını, işleri düzelmeyince başkalarından da borç altın almaya devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Ödemeleri yapamaz hale gelince elindeki altınları ucuza satmaya başladığını ileri süren Ahmet Ö'nün, yine olmayınca dükkanı kapatıp İstanbul'a gittiğini ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında kuyumcu Ahmet Ö, babası Sedat Ö. ve ortağı Aziz Furkan Ş'nin, aralarında lüks ev ve araçlar, arsalar, tarlalar ile birçok taşınmazın bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.

Ahmet Ö'nün emniyette yapılan üst aramasında hiç nakit çıkmadığı, polis tarafından şimdiye kadar mağdur olduklarını belirten 82 kişinin başvurusunun alındığı bildirildi.

- Olay

Orhangazi'de kuyumculuk yapan ve yakın çevresindeki kişilere kendisine emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle cumhuriyet altını satmaya başlayan Ahmet Ö'nün müşterilerinin sayısının zamanla arttığı, "Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelene altın satan Ahmet Ö'nün, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttığı öne sürülmüştü.

Ahmet Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine altınlarını almak isteyen müşteriler, 3 Ocak'ta dükkanının kapalı olduğunu görünce telefonla da ulaşamadıkları kuyumcudan şikayetçi olmuştu. Dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüphelilerin yakalanması amacıyla polis tarafından özel ekip oluşturulmuştu.

İstanbul'da yakalanan Ahmet Ö'nün yanı sıra ortağı Aziz Furkan Ş, çalışanı S.İ, İstanbul'a götüren H.Ş. ve evinde sakladığı öne sürülen R.E'nin ardından kuyumcunun babası Sedat Ö. de gözaltına alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber