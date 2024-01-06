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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,12 kazançla tamamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 11:02, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:04
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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,12 kazançla 7.628,73 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.634,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,46 kazançla 7.075,83 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,33 artışla 10.241,11 puan, Mali Endeksi yüzde 1,63 yükselişle 8.015,91 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,74 artışla 11.732,33 puan oldu.

- SDT Uzay ve Savunma en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,13 ile SDT Uzay ve Savunma oldu. SDT Uzay ve Savunma'yı, yüzde 15,94 ile Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 15,24 ile Kocaer Çelik izledi.

Bu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 20,79 ile QUA Granite Hayal Yapı, yüzde 5,10 ile Aksa Akrilik ve 3,09 ile Hektaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 351 milyon lirayla Koç Holding, 330 milyar 96 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 277 milyar 73 lirayla Tüpraş oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10 değer artışıyla 1.964 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20 kazançla 13.202 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,97 değer kazanarak 29,8410 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,11 azalışla 32,6310 lira oldu.

Geçen hafta 37,6140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,73 artarak 37,8890 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,24 kayıpla 35,2090 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL




Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 1.962,00 1.964,00 0,10 0,10
Cumhuriyet 13.176,00 13.176,00 13.202,00 0,20 0,20
ABD Doları 29,5550 29,5550 29,8410 0,97 0,97
Avro 32,6660 32,6660 32,6310 -0,11 -0,11
İngiliz Sterlini 37,6140 37,6140 37,8890 0,73 0,73
İsviçre Frangı 35,2920 35,2920 35,2090 -0,24 -0,24

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