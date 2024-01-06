Özcan: Mansur Yavaş, Ankara'yı zammın başkenti yaptı

Ankara Halk Ekmek zam şampiyonu: 5 yılda yüzde 766 zam yapılan ekmek 6.5 TL'ye çıktı. Aynı ekmek Urfa'da 3,5 , Kayseri'de 3,75 , Erzurum'da 4 TL



Fırınlar 1 TL, Yavaş 1,5 TL zam yaptı!



Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışı fırsat bilen işletmeler kervanına Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da katıldı.

Ankara Halk Ekmek son zamla Türkiye'nin en pahalı ekmeğini satan belediye iştiraki oldu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Hbalk Ekmek Fabrikası'nın son zamlarına tepki gösterdi. Özcan, "5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet süresi boyunca Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledi. Yavaş şimdi de yönetimdeki beceriksizliğinin faturasını vatandaşa kesmeye başladı. En büyük 3 icraatıyla Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı şehirler arasında Ekmekte 1, ulaşımda 2, suda 3'üncü oldu! " diye konuştu.

2024 yılı için belirlenen yeni asgari ücret daha vatandaşın cebine girmeden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ekmeğe zam yaptı. Fırınlarda 7 lira olan ekmek 1 TL zam ile 8 liraya yükselirken ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda halk ekmeğe 1.5 TL zam yapıldı. Başkan Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılında halk ekmek 75 kuruştan vatandaşa satılırken yapılan son zamla birlikte halk ekmeğin fiyatı 6.5 TL'ye ulaştı.



MANSUR YAVAŞ ZAM REKORUNU TAZELEDİ



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası artan maliyetleri bahane ederek halk ekmeğe yine zam yaptı. Ekmek üretimi yapan belediyeler içerisinde ABB geçtiğimiz yıl en pahalı 3'üncü ekmeğini üretirken yapılan son zamla rekorunu da tazeledi.

Yavaş 2019 yılında göreve geldiğinde ekmek 0.75 kuruştan satılırken yapılan yüzde 30'luk son zamla birlikte Ankara'da halk ekmek 6.5 TL'den satılmaya başlandı. Fırıncıların yaptığı zam oranı ise yüzde 14 olarak hesaplanırken, Yavaş'ın 5 yılda ekmeğe yüzde 766 zam yaptığı görüldü.



ÖZCAN: CHP DEMEK ZULÜM DEMEK



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın son zamlarına tepki gösterdi. Özcan, "5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet süresi boyunca Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledi. Yavaş şimdi de yönetimdeki beceriksizliğinin faturasını vatandaşa kesmeye başladı. 3 ay sonra bu zulüm bitecek. CHP demek zulüm demek" diye konuştu.



CHP'li BELEDİYELERİN FAHİŞ FİYATA SATTIĞI EKMEKLER AK PARTİLİ BELEDİYELERDE 5 TL



CHP'li Bilecik ve Antalya Belediyelerinde halk ekmek 6 TL'den satılırken, aynı unu, aynı suyu ve aynı mayayı kullanan AK Partili Kayseri belediyesinde üretilen ekmekler vatandaşa 3.75 TL'ye satılıyor. Yüzyılın deprem felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da ise aynı ekmek 3.5 TL'ye vatandaşa ulaştırılırken depremin ana üssü olan ve büyük yıkımlara maruz kalan Kahramanraş'ta ise bu rakamın 5 TL olduğu görüldü. Malatya Belediyesi de ekmeği 4 TL'den satarken, yine AK Partili Erzurum Belediyesi'nde ise 4 TL'den satılıyor.



HALK SAĞLIĞI GÖZARDI EDİLMİŞTİ



Vatandaşın yediği ekmeğe bile göz diken Yavaş, Ankara Halk Ekmek Fabrikasında geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve vatandaşın sağlığını ciddi derecede etkileyen ROPE bakterisini ise göz ardı etmişti. Ekmeğin kalitesini de bozan Yavaş vatandaş sağlığını hiçe sayarak ROPE (Sünme hastalığı) denilen bakterili ekmekleri halk ekmek büfelerinde satışa çıkarmıştı.