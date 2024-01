Görme yetisini 18 yaşında kaybeden imam engelleri meslek aşkıyla aşıyor

Akkışla ilçesinde 1990 yılında dünyaya gelen Ergül, gözlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 18 yaşında görme yetisini kaybetti.

Çocukluk yıllarında cami imamından etkilenerek bu mesleğe yönelmek isteyen Ergül, liseye kadar gören gözleriyle aldığı eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinde görme yetisini kaybetmiş halde sürdürdü.

Ergül, mahallesindeki cami imamının rehberliğinde, gönül verdiği dini ilimler neticesinde imam olmak amacıyla bir yol haritası çizdi.

İmamlık mesleğine 2013 yılında başlayan Ergül, ilk kez mihraba geçtiği Pınarbaşı ilçesindeki camiden 2 yıl sonra Hacılar ilçesindeki bir camiye tayin edildi.

İlim tahsil etmekten vazgeçmeyen Ergül, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde dini hizmetlerde idari pozisyonda görev alacak personele verilen eğitime katılmak için girdiği sınavı kazanarak, eğitimini bu yıl tamamlayıp, vaiz ya da müftü olmayı hedefliyor.

Ergül, AA muhabirine, görme yetisini kaybetmiş olmasının kendisini hayallerinden uzaklaştırmadığını söyledi.

Çocukluk yıllarında gözlerinin gördüğünü anlatan Ergül, "Önce görme problemim yoktu ancak gözlük kullanıyordum. Belli bir süre gözlük kullandım. Daha sonra gözlük derecem arttı. Bir gün gözüm fark edilecek derecede görmemeye başladı. Doktora gittim ve o da bana, retina adı verilen bir rahatsızlıktan dolayı görme yetimin zayıflayacağını ve zamanla kaybolacağını söyledi. Birkaç kez ameliyat edilsem de olumlu netice alınamadı. 18 yaşında görme yetimi tamamen kaybetmiş oldum." dedi.

Ergül, genç yaşta görme yetisini kaybetse bile hiçbir zaman psikolojik sorunlar yaşamadığını ve Allah'a sığındığını dile getirdi.

- "Bazen engelimi unutuyorum"

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezindeki eğitiminin bu yıl biteceğini aktaran Ergül, şunları kaydetti:

"Bu yıl nisan ayında mezun olacağız ve yeni görevimize başlayacağız. Zaman zaman Hacılar ilçesine gitmekteyim. Oradaki cemaatimle, dostlarımla, arkadaşlarımla da çeşitli vesilelerle bir araya gelmekteyiz. Gerek dini sohbetlerde gerek düğün ve cenazelerde bir araya gelip hasbihal etmekteyiz. Cemaatle ilişkiler her imamın, her din görevlisinin son derece ihtimam göstereceği husustur. Çünkü din hizmetlerinde yakınlık ve hasbi olmak son derece önemli. Hayatımızda birtakım zorluklar yaşıyoruz. Her alanda bir zorluk var ancak Cenab-ı Hakk'ın 'Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır' ayetini unutmuyorum. Bazen oluyor ki engelimi unutur hale geliyorum. Mihrap, Hazreti Peygamber'in makamıdır, asıl makam budur. Oraya kim geçerse geçsin bir nevi Hazreti Peygamber'in hüviyetine vekalet etmektedir."

Gözleri gördüğü zaman engellilere çok sık yardım ettiğini vurgulayan Ergül, eşi ve kızının kendisine her zaman destek vermesinden büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.