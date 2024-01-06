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Türkiye'nin otomotiv ihracatını 6 il sırtladı

Türk otomotiv sektörünün 35 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığı 2023 yılında ihracatın yüzde 90'ı milyar doların üzerinde dış satıma imza atan Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara ve İzmir'den gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 11:30, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:30
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Türkiye'nin otomotiv ihracatını 6 il sırtladı

2022'yi 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar ihracatla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 13 artışla 35 milyar 4 milyon 230 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek dış satımına ulaştı.

Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörünün Türkiye ihracatındaki payı yüzde 15,8 oldu.

Türk otomotiv sektöründe milyar dolarlık ihracat yapan il sayısı da 5'ten 6'ya yükseldi.

2023'teki 35 milyar dolarlık ihracatın yüzde 90'ı, milyar doları geçen Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara ve İzmir'den yapıldı.

- İlk sıradaki Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 8,4 milyar dolar

İller arasında dış satımda sektörün lideri olan Kocaeli'den geçen yıl yapılan otomotiv ihracatı 2022'ye göre yüzde 14,7 artışla 7 milyar 383 milyon 521 bin dolardan 8 milyar 466 milyon dolara çıktı.

İkinci sırada yer alan İstanbul'un dış satımı, 2022'ye göre yüzde 16,3 artarak 7 milyar 273 milyon 442 bin dolardan 8 milyar 457 milyon 595 bin dolara geldi.

Bursa ise otomotiv ihracatında geçen yılı, 2022'ye kıyasla yüzde 7,6 artışla tamamladı. 2022'de 6 milyar 696 milyon 921 bin dolar ihracat yapan Bursa'nın dış satımı 2023'te 7 milyar 203 milyon 753 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- Sakarya'nın otomotiv ihracatı yüzde 19,8 arttı

Sakarya'dan yapılan ihracat, 2022'ye kıyasla yüzde 19,8 artarak 4 milyar 211 milyon 632 bin dolardan 5 milyar 45 milyon 405 bin dolara yükseldi.

Otomotiv ihracatında 5'inci sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış satım ise 2022'ye göre yüzde 21,4 arttı. 2022'de 1 milyar 216 milyon 305 bin dolar olan Başkent'in ihracatı, geçen yıl 1 milyar 476 milyon 121 bin dolar olarak kaydedildi.

2022'de 921 milyon 543 milyon dolar otomotiv ihracatı gerçekleştiren İzmir, 2023'te bu performansını yüzde 9,3 yükselişle 1 milyar 7 milyon 689 bin dolara taşıdı.

Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara ve İzmir'in toplam otomotiv dış satımı 31 milyar 656 milyon 566 bin dolar oldu.

Geçen yıl Adana, Aydın, Çankırı, Hatay, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun ve Tekirdağ'dan da 100'er milyon doların üzerinde otomotiv ihracatı yapıldı.

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