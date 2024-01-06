Gazze'de can kaybı 22 bin 722'ye yükseldi

Kasım ayında en çok altını MB satın aldı
Kasım ayında en çok altını MB satın aldı
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
Halka arzlar durdu: Borsadan 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı
Halka arzlar durdu: Borsadan 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!
Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!
En düşük emekli aylığında iki formül masada
En düşük emekli aylığında iki formül masada
Yenişafak: ENAG'a göre pirinç 122 lira, benzin 60 lira
Yenişafak: ENAG'a göre pirinç 122 lira, benzin 60 lira
Eğitimde Harezmi modeli: Bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Eğitimde Harezmi modeli: Bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
'Biri kamyonun sağında biri solunda, aralarında 10 bin TL ücret farkı var'
'Biri kamyonun sağında biri solunda, aralarında 10 bin TL ücret farkı var'
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır
'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı
'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı
Emekliye ek zam gündemde
Emekliye ek zam gündemde
Dolar 30 TL'ye gidiyor
Dolar 30 TL'ye gidiyor
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de can kaybı 22 bin 722'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 13:41, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 13:42
Yazdır
Gazze'de can kaybı 22 bin 722'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 122 kişinin hayatını kaybettiği, 256 kişinin de yaralandığı bildirildi. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166 yükseldiği aktarıldı.

"UNRWA'yı yok etmezsek savaşı kazanmamız imkansız"

İsrailli jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell ise yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yok edilmesi çağrısında bulundu. Yerinden edilen Filistinlilere insani yardım sağlayan BM kurumunu hedef alan Arbell, "UNRWA'yı yok etmezsek savaşı kazanmamız mümkün olmayacak. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber