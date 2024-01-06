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Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren Zabıta Hüseyin: Birlikte girdik, birlikte çıkarız

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajların ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. Fon dolandırıcılığı davasında sanıklar arasında yer alan ve bu sebeple Çorlu'daki zabıta memurluğu görevinden atılan Hüseyin Eligül'ün, Seçil Erzan'la olan yazışmaları da kırık telefondan çıktı. Eligül'ün mesajlardan birinde Erzan'a, "Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya." dediği görülüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 15:14, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:13
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Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren Zabıta Hüseyin: Birlikte girdik, birlikte çıkarız

Seçil Erzan, gözaltına alınmadan önce telefonu kırmaya çalıştı ancak binlerce mesaj geri getirildi.

Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. 553 sayfalık raporda, arka kısmının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan'ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan'ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı.

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'la, sanıklar arasında yer alan Hüseyin Eligül'ün 1947 yazışması da dava dosyasına girdi.

Daha önce verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ı 30 yıldır tanıdığını ve 500 bin dolar para verdiğini anlatan Hüseyin Eligül'ün mesajlarında, "İsmet Amca" dedikleri kişiye zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle ondan gördüğü baskıyı Erzan'a aktardığı ve ısrarcı olduğu görülüyor.

Eligül 9 Aralık 2022'de Seçil Erzan'a yolladığı mesajda, "Kızım müsait misin bu İsmet amca başımı ağrıtıyor" diye yazarken, Erzan, "Haftaya cuma ok onun işi" diye yanıt veriyor.

Eligül 19 Aralık 2022'de Erzan'a, "Kızım İsmet amcayı unutma gözünü seveyim", 20 Aralık 2022'de de "Yavrum müsait misin bilmiyorum. İsmet amca sorun. '45 günlük dedin 3 ay oldu tamam mı benim işim' diyor" diye bir mesaj daha atıyor.

Eligül, 27 Aralık 2022'de de, "Kızım İsmet amcanın işi tamam mı? Arıyor açmadım" diye yazınca Seçil Erzan, "Hayır abi. Ben var da mı vermiyorum. Hayatımı riske attım. Yaşadığım, muhatap olduğum insanları bir bilsen. Toparlamaya çalışıyorum. Aklım gitti artık benim görmüyor musunuz. Ben semilyonu (Çorlu'daki evi) dün satışa verdim" diye sitem ediyor.

Bunun üzerine Eligül de, "Tamam kızım. Ben de veriyorum madem öyle. Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya. Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben." yanıtını verdi.

"FLORYA'DAKİ KARDEŞİMİZ"

16 Ocak 2023 tarihli mesajlarda Eligül bir duyumunu Erzan'a anlatırken, Fatih Terim'in de adı Fatih Hoca olarak geçiyor.

Hüseyin Eligül: Musa abi çağırdı yanına geldim. Bir şeyler duymuş çok morali bozuk.

Seçil Erzan: Ne duymuş?

Hüseyin Eligül: Kızım bir ortamdaymış. Birileri bizim bu işleri konuşuyormuş. Fatih Hoca'yı Florya'daki kardeşimiz falan diye konuşuyorlarmış. Paramızı çalıştırıyor her ay iyi kazandırıyor diyorlarmış. Biz niye bir buçuk senedir bekliyoruz diyor. Böyle olmayacak konuşalım diyor. Bize geldi yardımcı olmak için bunu karşılığı diye konuştu.

Seçil Erzan: Abi Candaş yanımda çok panik oldum ben elim ayağım titriyor. Arayamıyorum.

Hüseyin Eligül: Tamam. Üzme kendini . Musa hiç telaş etmesin dedi.

Seçil Erzan: Öyle mi diyorsun.

Hüseyin Eligül: Kızım boş konuşmaz o

Seçil Erzan: Canım abim

ERZAN'A EV ALMASI İÇİN ARACI OLDU

Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Önderler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde 8 Aralık 2022'de bir daire satın aldı. Erzan'ın Hüseyin Eligül aracılığı ile alınan daireyi ekonomik olarak zora düşmesiyle, aldıktan 21 gün sonra, 29 Aralık 2022'de 3 milyon TL civarında bir bedelle sattı.

ÇORLU BELEDİYESİ'NDE ZABITA MEMURUYDU

Erzan için hazırlanan iddianame adı geçen Eligül hakkında belediye, şikayet gitmesi üzerine idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Eligül görevinden alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Eligül ifadesine göre, 2016 yılından itibaren Erzan'a para verdi, bir kez geri ödeme aldı, o parayla ev yaptı sonra evi satıp yine Erzan'a verdi.

Soruşturma kapsamında müşteki İbrahim Kocabaldır olayında şüpheli olarak dosyada yer alan Hüseyin Eligül'in ifadesinin kısa özeti iddianamede yer aldı. Emniyette 18 Ekim günü tam 7 sayfa ifade veren Hüseyin Eligül, her şeyi ayrıntılı anlattı.

Eligül ifadesine göre, 2016 yılından itibaren Erzan'a para verdi, bir kez geri ödeme aldı, o parayla ev yaptı sonra evi satıp yine Erzan'a verdi. Erzan'ın notlarında ise zabıta memuruna 400 bin alıp 800 bin dolar ödediği yazıyordu.

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