Gıda fiyatları dünyada yüzde 10 gerilerken Türkiye'de yüzde 72 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) küresel gıda fiyatları endeksi, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 geriledi. Tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki değişimin izlendiği endeks, küresel gıda fiyatlarıdaki düşüşü ortaya koydu.

GIDA FİYATLARI KÜRESELDE DÜŞERKEN TÜRKİYE'DE YÜKSELİYOR

Kasım ayında 120,4 seviyesindeki endeks, Aralık ayında yüzde 1,5 düşüşle 118,5 puana indi. Aralık verisiyle endeks, Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'deki gıda enflasyonu ise 2023'te yıllık yüzde 72,01 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sadece Aralık ayında gıda fiyatları yüzde 4,81 arttı. Aralık'ta açıklanan genel enflasyon oranı ise yüzde 64,77 seviyesindeydi. TÜİK'e göre Türkiye'de gıda fiyatları, Eylül 2020'den beri artıyor.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ YAĞ FİYATLARINDA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Hububat Fiyat Endeksi, buğday, mısır, pirinç ve arpa fiyatlarının yükselmesiyle Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise palm, soya, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumu yağı alımlarındaki durgunluğu yansıtarak Kasım 2023'e göre yüzde 1,4 geriledi. Yağ fiyatları önceki yıla göre yüzde 32,7 azaldı.

Tahıl Fiyat Endeksi, buğday, mısır, pirinç ve arpa fiyatlarının yükselmesiyle aylık bazda yüzde 1,5 arttı. Endeks, 2023'ün tamamında ise bir önceki yılın seviyesinin yüzde 15,4 gerisinde kaldı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi ise Aralık'ta yüzde 16,6 gerileyerek dokuz ayın en düşük seviyesini gördü. Öte yandan endeks, Aralık 2022'ye göre yüzde 14,9 arttı.

FAO Et Fiyat Endeksi, Aralık ayında Kasım'a göre yüzde 1,0 düştü. Endeks Aralık 2022'nin yüzde 1,8 altında kaldı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Aralık 2022 değerinin yüzde 16,1 altında kalmasına rağmen Kasım'a göre 1,6 artış gösterdi.

MERKEZ BANKASI: "GIDA ARTIŞI GÜCÜNÜ KORUYOR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekmişti. Taze meyve-sebze hariç gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirten Merkez Bankası, Ekim ayında üretici fiyatlarındaki artışın önemli ölçüde yavaşladığını ve yıllık üretici enflasyonunun belirgin oranda gerilediğini söylemişti.