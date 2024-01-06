Hapishaneye ziyarete gitti, tutuklandı
Kilis'te tutuklu yakınını ziyarete giden F.A, girişte yapılan kontrollerde hakkında arama kararı bulunduğu tespit edilince tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 15:51, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:53
Kilis'te L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bir yakınını ziyarete giden F.A, kapıda kimliğini verip içeriye girmek istedi.
Görevlilerin sorgusu sırasında F.A'nın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan arandığı tespit edildi.
Nizamiye görevlilerinin haber vermesi ile cezaevine gelen ekipler, F.A'yı gözaltına aldı.
F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.