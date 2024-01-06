Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki gazetecilerin yeşil pasaport alması mümkün olur

TBMM'nin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bisiklet yarışı etkinliğine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve gazeteciler katıldı. Kurtulmuş, zor koşullarda, başta savaş şartlarında gazetecilik mesleğini büyük onurla sürdüren, Gazze'de büyük katliam ve soykırım sırasında hayattan koparılan gazetecilerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini söyledi.



Kurtulmuş, konuşmasında, "Aslında bisikletle, gazetecilik mesleği arasında bir bağlantı kurulabilir. Gazetecilik mesleği de en zor şartlarda sürekli hareket etmeyi, peşinde koştuğunuz haberin, gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için durmaksızın bir mücadele ifa etmeyi gerektiriyor. Aynen bir bisikletçinin düşmemek için sürekli pedal çevirmesi gibi.



Aslında hem gazeteci hem bisikleti kullanan, pedalı çevirdiği andan itibaren özgür bir şekilde kendisini olayın akışına bırakarak değil, disiplin içinde, denge içinde, özgür bir şekilde yaptığı işi yerine getirmeye gayret ediyor. Bu yarışmanın bundan sonra gelenekselleşerek devamını temenni ederim" dedi.



Kurtulmuş, konuşmasının ardından 2,2 kilometreden oluşan parkurda 36'sı erkek 12'si kadın olmak üzere toplam 48 basın mensubunun katıldığı bisiklet yarışının startını verdi.



'ŞIK VE YERİNDE BİR DAVRANIŞ OLUR'

Numan Kurtulmuş, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorusu üzerine, MHP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu, meslekte 15 yılı dolduran gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi.



Kurtulmuş, "Belli bir süre emek vermiş olan basın mensubu arkadaşlara yeşil pasaport verilmesi gayet şık bir davranış, yerinde bir davranış olur. 15 sene gibi bir süre bu mesleğe hizmet etmiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım.



Tabii karar verecek merci TBMM'dir. Bu konuda teklifler değerlendiriliyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü itibarıyla bu yaklaşımı bir kez daha ifade etmiş olalım. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur" ifadelerini kullandı.