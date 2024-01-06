Eskişehir'de kamyonla çarpışan yolcu midibüsündeki 11 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, belediyeye ait yolcu midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 18:51, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:52
Uğur S. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsü, İmişehir Mahallesi'nde bir maden sahasından yola çıkmak için manevra yapan Selçuk Y. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Yolcu midibüsünün çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildiği kaza sebebiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan midibüsteki 11 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.