Eskişehir'de kamyonla çarpışan yolcu midibüsündeki 11 kişi yaralandı

Uğur S. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsü, İmişehir Mahallesi'nde bir maden sahasından yola çıkmak için manevra yapan Selçuk Y. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

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