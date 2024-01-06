Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine saat 17.30'da hava harekatları icra edildiğini duyurdu.

15 HEDEF İMHA EDİLDİ

Yapılan açıklamada, hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedefin imha edildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.