İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken, Aynur Ş., Hasan D. ve Osman A. ise yaralandı.

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