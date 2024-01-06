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Manisa'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 20:55, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:06
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Manisa'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güngör Gaga'nın (50) kullandığı 45 AJV 041 plakalı otomobil Mimar Sinan Bulvarı Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Ters istikamete geçen otomobil, karşı yönden gelen Naim Bozkurt (43) idaresindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Gaga ile araçta bulunan eşi Hatice Gaga'nın (43) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hastaneye kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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