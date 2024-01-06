Başakşehir'de trafik kazası; ölü ve yaralılar var
Başakşehir'de, iddiaya göre iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 21:17, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:36
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında iddiaya göre iki otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından otomobiller tanınmaz hale gelirken, kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.