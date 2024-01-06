Okul değil fabrika gibi çalışıyor! Yıllık 5 milyon ciro yapan lisede öğrenciler maaş alıyor

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile birçok alanda eğitim verilen lisede, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapıyor. Teorik eğitimlerini bu atölyelerde pratiğe dönüştüren öğrenciler, Elazığ başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor. Başta okullar ve devlet kurumları olmak üzere birçok işletmeye malzeme üreten lise, 2023 yılında 5 milyon ciroya ulaştı. Öğrenciler bir yandan eğitim alıp el becerilerini geliştirirken bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücretle kendi ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

ÖĞRENCİLER MAAŞ ALDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Fethi Bulut, "Okulumuzda mobilya ve iç tasarım alanı ile metal teknolojisi alanı, döner sermaye çalışmaları çerçevesinde üretim yapıyor. Okulumuz bir yılda 5 milyon liralık ciro elde etti. Üretim çerçevesinde hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize maddi konuda destek olmaktayız. Bir öğrencimiz ortalama 6 ay boyunca 7 bin lira maaş aldı. Genelde devlet kurumlarının ofis ve misafirhanelerinin mobilyalarını, okul sıraları, sınıf dolapları yaptı. Malatya, Tunceli ve Bingöl olmak üzere tüm ofis malzemelerinin tasarımı ve üretimini gerçekleştirdik. Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim ve okul müdürlüğümüzün vermiş olduğu destek ile makine ve teçhizat olarak gerçekten piyasa ile yarışabilecek bir konumdayız" dedi.

HEDEF 7.5 MİLYON

Ekipman ve donanım olarak çok iyi bir durumda olduklarını dile getiren Bulut, "Öğrencilerimiz hem el becerilerini hem de meslek tecrübelerini geliştirmektedir. Okulumuzdan mezun olduktan sonra piyasada rahat çalışabilecek şekilde yetiştirilmektedir. 2019 yılında bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge ile okullarımız ve devlet kurumlarımız herhangi bir limit sınırı olmadan ihale şartsız okulumuzdan direk mobilya ihtiyaçlarını temin edebilirler. Hedefimiz bu yıl, yüzde 51 artış ile 7,5 milyondur. Biz üretimde gece gündüz demeden çalışarak hizmet etmekten onur duyarız" diye konuştu.

İSTEDİĞİMİZ YERDE İŞE GİREBİLİRİZ

Öğrencilerden Adnan Yaşar Yıldırım, "Döner sermaye çerçevesinde burada kendi ve diğer okullara sıra üretiyoruz. Atölyede hem becerimizi geliştiriyoruz hem de aylık olarak harçlığımızı çıkarıyoruz. Öğretmenlerimizin bize öğrettikleri çok faydalı oluyor. El becerimiz iyice gelişti. Bu işi öğrendik ve kapsadık. Okul bittikten sonra istediğimiz yerde işe girebiliriz" şeklinde konuştu.

ADETA FABRİKA GİBİ

Okullara ve kurumlara mobilya yaptıklarını dile getiren öğrencilerden Fırat Biçer ise "Burada döner sermaye çerçevesinde çalışıyoruz. Aylık ortalama 7 bin lira alıyoruz. Hem okul harçlığımız çıkıyor hem de ailelerimize katkıda bulunuyoruz. Burası sürekli çalıştığımız için adeta bir fabrika gibi" ifadelerini kullandı.