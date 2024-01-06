Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu
Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 22:35, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 22:40
Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde yaşayan Semiha Asan'dan (69) uzun süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı kadını salonda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Asan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.