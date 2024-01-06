Ankara'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi'ndeki bir apartmanda Gülseven D. ile eşi S.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.D, eşi Gülseven D'yi bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

S.D. polis ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.