AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

AK Parti'nin 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Resmi açıklama öncesi Murat Kurum, adaylığıyla ilgili ekibine yaptığı konuşmada, "16 milyon İstanbullu için çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 23:53, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:57
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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor.

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında açıklayacak.

Toplantı saat 14'te başlayacak. Kritik toplantıda 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları da açıklanacak.

İstanbul adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değikliği Bakanı Murat Kurum'a kesin gözüyle bakılıyor.

KURUM'UN AÇIKLAMASININ YER ALDIĞI VİDEO SOSYAL MEDYADA

Resmi açıklama öncesi Murat Kurum adaylığına ilişkin ekibine yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ekibimizle, tüm arkadaşlarımla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Burada İstanbul'un karmaşışını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla, ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kurum'u yarınki aday tanıtım toplantısında açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Uzun süredir merakla beklenen İstanbul adaylığı için AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da ismi geçiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere sesleneceği toplantıda belediye başkan adayları alfabetik sırayla tanıtılacak.

Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.

Ankara'daki toplantıda Ak Parti'nin seçim beyannamesi de ilan edilecek.

Yerel seçim için işbirliği görüşmeleri de sürüyor. AK Parti kurmayları hafta başında Yeniden Refah, DSP ve Büyük Birlik Partisi yetkilileriyle tekrar buluşacak. Bu randevularda olası işbirliklerinin netleşmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ittifakı konuştuklarını söyledi.

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini de burada tamamladı. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalışan Murat Kurum, 2005 - 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzmanlık, 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 - 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 - 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

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