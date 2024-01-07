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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 16 Filistinli öldürüldü

BM'ye ait bir okul ile Han Yunus kentindeki saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 50 Filistinli de yaralandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 07:13, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 07:46
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 16 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okul ile güneydeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk en az 16 Filistinli öldü, 50 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu havadan ve denizden Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okulu hedef aldı. Saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda yerinden edilmiş kişinin sığındığı bir evi hedef aldı. Saldırıda çoğunluğu çocuk en az 12 Filistinli öldü, çoğu çocuk ve kadın 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca hava, kara ve denizden abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 148 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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