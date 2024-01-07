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Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı

"Yavru" adı verilen sistemde, sattığı altınları emanetinde tutup kar payı dağıttığı öne sürülen kuyumcu, babası ve kuyumcuyu İstanbul'a kaçırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı- Kuyumcunun ortağı ve çalışanı hakkında ev hapsi kararı verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 07:48, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 07:50
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Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan kuyumcunun aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı, 2 zanlı hakkında ev hapsi kararı verildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuyumcu Ahmet Ö. ile diğer 5 zanlı, savcılıkça sorgulandı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ö, babası Sedat Ö. ve Ahmet Ö'yü İstanbul'a kaçırdığı iddia edilen Hakan Ş. tutuklandı.

Kuyumcu Ahmet Ö'nün ortağı Aziz Furkan Ş. ve çalışanı Selçuk İ'ye ev hapsi veren hakimlik, Ahmet Ö'yü İstanbul'da saklayan Recai E'yi ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bıraktı.

- Olay

Orhangazi'de kuyumculuk yapan ve yakın çevresindeki kişilere kendisine emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle cumhuriyet altını satmaya başlayan Ahmet Ö'nün müşterilerinin sayısının zamanla arttığı, "Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelene altın satan Ahmet Ö'nün, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttığı öne sürülmüştü.

Ahmet Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine altınlarını almak isteyen müşteriler, 3 Ocak'ta dükkanının kapalı olduğunu görünce telefonla da ulaşamadıkları kuyumcudan şikayetçi olmuştu. Dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüphelilerin yakalanması amacıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturulmuştu.

İstanbul'da yakalanan Ahmet Ö'nün yanı sıra ortağı Aziz Furkan Ş, çalışanı Selçuk İ, İstanbul'a götüren Hakan Ş. ve evinde sakladığı öne sürülen Recai E'nin ardından kuyumcunun babası Sedat Ö. de gözaltına alınmıştı.

Ahmet Ö, babası Sedat Ö. ve ortağı Aziz Furkan Ş'nin aralarında lüks ev ve araçlar, arsalar, tarlalar ile birçok taşınmazın bulunduğu mal varlıklarına el konulmuş, polis tarafından 82 mağdurun başvurusunun alındığı bildirilmişti.

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