Muş'ta bir otobüs yolcusunun bacaklarına ve beline sarılı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muş'tan batı illerine uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı tespit edilen Y.A'yı takibe aldı.

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