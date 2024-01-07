6 bin kurs ile afetin izleri siliniyor

AK Parti'nin adayları belli oluyor, işte 5 il için öne çıkan isimler
AK Parti'nin adayları belli oluyor, işte 5 il için öne çıkan isimler
FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu
FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu
İmamoğlu'ndan Özel'e aday baskısı, İstanbul'u paylaşamıyorlar
İmamoğlu'ndan Özel'e aday baskısı, İstanbul'u paylaşamıyorlar
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı
Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
Refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
'Suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz'
'Suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz'
Borsadan çıkışlar devam ediyor: 4 haftada bir milyona yaklaştı
Borsadan çıkışlar devam ediyor: 4 haftada bir milyona yaklaştı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Çiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu
Çiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu
Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz
Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz
AK Parti, 28 başkan adayını yarın açıklayacak
AK Parti, 28 başkan adayını yarın açıklayacak
Uzaydan milli çağrı işareti ile Yozgat ve Elazığ'a iletişim
Uzaydan milli çağrı işareti ile Yozgat ve Elazığ'a iletişim
MHP lideri Bahçeli: TFF süreci yönetemedi
MHP lideri Bahçeli: TFF süreci yönetemedi
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar sürüyor
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar sürüyor
Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor: İşte 15 soruda yerel seçim
Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor: İşte 15 soruda yerel seçim
Kasım ayında en çok altını MB satın aldı
Kasım ayında en çok altını MB satın aldı
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!
Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!
En düşük emekli aylığında iki formül masada
En düşük emekli aylığında iki formül masada
Yenişafak: ENAG'a göre pirinç 122 lira, benzin 60 lira
Yenişafak: ENAG'a göre pirinç 122 lira, benzin 60 lira
Eğitimde Harezmi modeli: Bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Eğitimde Harezmi modeli: Bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
Ana sayfaHaberler Yaşam

6 bin kurs ile afetin izleri siliniyor

Çifte depremlerin yıl dönümü yaklaşırken, yakınlarını ve evlerini kaybeden afetzedelerin psikolojileri için bugüne kadar deprem bölgesinde 6 bin kurs hizmete girdi. Dikiş, nakış, örgü, resim, aşçılık gibi kursların yanı sıra kütüphaneler ve kitap kafeler bölgede yüzlerin yeniden gülmesine yardımcı oluyor. +1 Sokağı'nda özel gereksinimi olan bireylerin rutin hayata dönmesi sağlanıyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 09:14, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:08
Yazdır
6 bin kurs ile afetin izleri siliniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaşırken, afetzedelerin psikolojik iyileşmesi için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Depremin hasarının bir nebze de olsa tamir edilebilmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde yeni alanlar oluşturuldu. Bu kapsamda öncelik dezavantajlı bireyler, engelliler, hastalar, kadın ve çocuklara verildi. Depremin ardından konteyner kentlerde ailelere gıda ve hijyen desteği sağlanıyordu. Bu destekler devam etse de yemek desteği durduruldu. Vatandaşların kendi evlerinde yaparak, rutin hayata dönmesi amaçlanıyor.

DİKİŞ NAKIŞ İLE MOTİVASYON

Vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılması için hayat boyu öğrenme kapsamında 6 bin kurs açıldı. Konteyner kentlerde kurulan halk eğitim merkezlerinde özellikle kadınlara ulaşılıyor. Depremin izleri buralarda açılan dikiş, nakış, örgü gibi kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerle siliniyor.

ÇOCUKLARA SİRK ÖĞRENCİLERE KAFE

Öğrenci ve çocuklar da unutulmuyor. Çocuklar için sirk gösterisi, tiyatro, oyun gibi çeşitli faaliyetler yapılıyor. Öğrenciler için ise konteyner kafeler açılıyor. Kitap kafe konsepti ile oluşturulan bu alanlarda öğrenciler ders çalışıyor, sınavlarına hazırlanıyor. Adıyaman'daki kitap kafede ders çalışan Reyhan Kesici, "Kendimize yeni bir düzen kurduk. Vaktimi burada ders çalışarak geçiriyorum" dedi. Elif Zehra Ateş ise evde kardeşi ders çalıştığı içi kitap kafeye geldiğini anlattı. Hüseyin Çetin de kitap kafenin müdavimlerinden. Hukuk hedefleyen Çetin, "Hafta sonu tatillerinde gelip 8 saat kadar çalışıyorum. Çayı, kahve içebiliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KENT

Kahramanmaraş'ta down sendromlu bireyler ve kanser hastaları için orman ve akarsu manzaralı iki kent oluşturuldu. Depremden korkan özel bireyler için kurulan +1 Sokak'ta down sendromlu 20 birey yaşıyor. Çocuklar yine buradaki okulda eğitim alıyor.

İŞ İMKANI DA VAR

Umut Sokağı'nda ise 47 konteyner var. Bu sokakta da 47 kanser hastası ve aileleri kalıyor. Hastaların tüm ihtiyaçları ile AFAD ilgileniyor. Buradaki 4 hasta vefat etse de aileler yaşamaya devam ediyor. Her ailenin birer hobi bahçesi bulunurken, alanda kadın emeği çarşısında kadınlara iş imkanı sağlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber