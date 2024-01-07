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Mossad Süleymaniye'yi neden çekti?

Mossad'a ajanlık yaptıkları için tutuklanan 15 kişiyle ilgili savcılığa gönderilen yazıda Süleymaniye Camii'yle ilgili detay dikkat çekiyor. Buna göre şüpheliler arasında bulunan Amal S.E.S'ten Süleymaniye'nin iç ve dış kısımlarının videosunu çekmesi istendi. Ancak Amal S.E.S. hasta olduğu için videoyu kocasına çektirip irtibatlı olduğu kişiye gönderdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 09:19, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:09
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Mossad Süleymaniye'yi neden çekti?

İsrail İstihbaratı Mossad için Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüten Mossad ajanlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Mossad adına "Uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 15 şüpheliye ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Sevk yazısında şüpheli Amal S.E.S'den Süleymaniye Camii'nin iç ve dış kısımlarının videosunun istendiği, hasta olduğu için kocasına çektirerek bu videoyu irtibat kurduğu kişiye gönderdiği ve bunun karşılığında 150-200 dolar aldığı bildirildi.

DEDEKTİFLERDEN İSTİFADE EDİLMİŞ

Profesyonelce yapılması istenilen işlerde dedektiflerden istifade edildiği aktarılan yazıda, taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan kişilerden faydalanıldığına değinildi. Dedektiflere biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip etme, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyetler görevlerinin verildiği bildirildi. Dedektiflerin sistem açıklarından, kritik önemi haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden faydalandığı ve devletin veri tabanındaki bilgileri temin ettikleri ifade edildi.

İÇOM ADINA ÇALIŞTILAR

Sevk yazısında şüphelilerin İsrail istihbaratı oluşumu olan İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunarak İsrail için önem arz eden ve tehlikeli görülen özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin ettikleri belirtildi. Toplanan verileri İsrail istihbaratına aktardıkları, bunun karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan havale sistemini, kripto para birimini ve 'Western union' sistemini kullanarak menfaat temin ettikleri kaydedildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİ SATTILAR

Şüpheli Muhammed B.'nin, amacı Filistin'de yaşayan Müslümanların İsrail tarafından uğradıkları zulmü anlatmak olan bir dernekte çalıştığı belirtilen yazıda, şüphelinin toplantılara katılacak kişilerin kişisel bilgi formlarını topladığını ve bu bilgileri Lübnan uyruklu Kanada vatandaşı Cemal H.'ye 500 dolar karşılığında ilettiğini beyan ettiği belirtildi.

Sağlık personeli olarak çalışmış

Hazem M.A.E. isimli zanlının sağlık destek personeli olarak çalıştığı, özellikle son dönemde Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği, bu kişilerle ilgili toparladığı bilgileri de İsrail istihbaratı ile paylaştığının değerlendirildiğine yer verildi.

15 kişi tutuklandı

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail İstihbarat Servisine yönelik "siyasal veya askeri casusluk" suçundan yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan ve tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 34 şüpheliden 15'inin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, 8 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilmesine karar verildiğini kaydetti.

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