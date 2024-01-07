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İmamoğlu'ndan Özel'e aday baskısı, İstanbul'u paylaşamıyorlar

İstanbul adaylarını belirlemek isteyen Ekrem İmamoğlu, elini güçlendirmeye başladı. CHP lideri Özel'in ise İmamoğlu'na karşı Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ile iş birliğine gittiği öğrenildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 09:12, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:26
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İmamoğlu'ndan Özel'e aday baskısı, İstanbul'u paylaşamıyorlar

Türkiye Gazetesinden Ferhat Ekinci'nin haberine göre: CHP'nin iki kez aday açıklamasını ertelemesinin altında İstanbul çekişmesinin yattığı belirtiliyor. İstanbul'daki ilçe adaylarının yanı sıra İzmir, Antalya, Adana ve Muğla adaylarını da kendisi belirlemek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ipleri elinde tutarak genel merkezde kendine yakın isimler üzerinden CHP lideri Özgür Özel'e baskı yaptığı ileri sürülüyor. Özgür Özel'in ilçe belediye başkanlarıyla birlikte tanıtım toplantısı yapmayı önerdiği, konumunu güçlendirmek isteyen İmamoğlu'nun bu öneriyi dikkate almadığı kaydedildi. Genel merkez yönetimi, İmamoğlu'nun bu hamlesini, Özel'i parti içinde daha da zayıflatmak ve aday belirleme sürecinde ipleri tamamen kendi elinde tutmak olarak yorumluyor.

GÜÇ ÇEKİŞMESİ ARTACAK

Kurmayları Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı Pendik'ten aday yaptıran İmamoğlu'nun kadın adaylar üzerinden ilerleyerek Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nu, Adalar'da Esra Huri Bulduk veya Aslı Öymen'i, Üsküdar'da ise Sinem Dedetaş'ı aday göstermek istediği ileri sürülüyor. Özel'in ise genel merkeze yakın isimlerle seçime girmek istediği ifade ediliyor. İki defa ertelenen aday açıklamasının ardından, Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki güç çekişmesinin, isimlerin netleşeceği ilk Parti Meclisi toplantısında artması bekleniyor. Parti yöneticilerinin, zaman kaybetmeden adayların açıklanması gerektiği görüşünü belirtirken, CHP'deki dengelerin de korunmasının şart olduğu ve Özel'in daha otoriter tavır takınması gerektiği görüşünü dillendirdiği savunuluyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÖZEL DESTEK'

Öte yandan Özel'in, İmamoğlu'nun hamlelerine karşılık sık sık eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tecrübelerinden faydalandığı ve İmamoğlu'nun lansman hamlesine misilleme yapacağı dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu ekibinin Özel'e yoğun destek verileceği de ifade ediliyor.

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